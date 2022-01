As diferenças entre as variantes da Covid-19

As variantes gama, delta e ômicron têm seus sintomas parecidos, o que torna difícil a identificação.



A Covid-19 chegou de surpresa e impactou negativamente a vida de todos. Mesmo com a vacina presente para ajudar a combater esse vírus, ele se modificou e ganhou mais três variantes, dificultando a identificação do vírus nas pessoas contaminadas.



VARIANTE GAMA



Essa variante foi a primeira a ser descoberta e foi considerada a mais perigosa, devido a sua alta capacidade de contágio e reinfecção. Os principais sintomas são: febre, tosse, dor de garganta, falta de ar, diarreia, vômito, dor no corpo, cansaço e fadiga.



VARIANTE DELTA



Foi a segunda a ser identificada no ano de 2020 na Índia. Ela apresenta oito mutações em uma proteína que conecta o vírus às células, chamada Spike. Ela é 50% mais contagiosa que a própria Corona e pode ser resistente á algumas medidas preventivas e medicações. Os sintomas que mais aparecem são: coriza, dor de cabeça, espirros, dor de garganta, tosse persistente e febre.



VARIANTE ÔMICRON



Foi a terceira a ser identificada, tendo cerca de 50 alterações no seu padrão e sendo até cinco vezes mais contagiosa que a variante Delta. O diretor-geral da OMS, Adhanom Ghebreyesus falou em uma coletiva de imprensa que as pessoas vacinadas ou recuperadas do Covid podem ser infectadas com esse “novo” vírus.



Como se não bastasse todas essas variantes, houve um surto de gripe H3N2 que contaminou e confundiu muitos brasileiros devido aos sintomas serem quase idênticos aos da Covid-19 e suas variantes.



GRIPE H3N2



Essa gripe é um subtipo do vírus Influenza A e a sua transmissão por meio de gotículas liberadas no ar quando a pessoa espirra ou tosse é muito rápida. A recomendação dos médicos é que a pessoa que contraiu essa gripe faça repouso e beba muito líquido, para ajudar a expulsar o vírus o mais rápido possível. Os sintomas dessa gripe são: dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor de garganta, espirros, tosse, cansaço, náusea, vômito e diarreia.

Geovanna Valério Lipa