Katlen: a trajetória de superação da comerciária que hoje é advogada

Aos 28 anos, a alegretense Katlen de Oliveira realizou um sonho profissional. A meta em se formar em advogacia foi concluída com êxito, não sem antes percorrer um caminho que só aqueles que perseveram conseguem chegar ao final e comemorar a vitória.

Katlen conta que sempre trabalhou no comércio, já foi operadora de caixa, repositora, garçonete e faz-tudo nos lugares onde trabalhou.

Ela assevera que nessas profissões não é necessário estudo, apenas agilidade e boa vontade em executar o serviço da melhor forma. “Era um tanto cansativo e eu não tinha finais de semana livres, pois folgava somente uma vez por mês e eu lembro dos dias em que eu passava na frente da Urcamp e dizia para minha mãe que um dia estudaria ali para melhorar de vida”, relembra.

Entre 2011 e 2012, a alegretense estudou no Curso de Direito da Urcamp. Na Universidade particular ela não conseguiu suporte financeiro para as mensalidades e acabou desistindo com 3 semestres.

Mas, como diz o ditado: “Deus escreve certo por linhas tortas”. Realmente não era a hora. Desde então, ela não esmoreceu e tentou inúmeras vezes uma bolsa integral, mas nunca conseguia a nota suficiente, então decidiu tentar outro curso, que se adequasse ao orçamento da família.

A filha do casal Ranieri Pereira e da dona Lina Oliveira se inscreveu no curso de Serviço Social, embora não fosse aquilo que almejava. Fez um cursinho preparatório em 2015, no intuito de tentar mais uma vez.

Katlen e os pais

Com o curso acabou conseguindo uma bolsa parcial, mas como havia uma dívida na Urcamp e não tinha condições de quitar o débito acabou desistindo mais uma vez.

“Ah, como doeu aquele momento, mas segui em frente. Decidi então que ia estudar para o concurso da Brigada Militar”, conta.

Em 2017 prestou concurso para a Brigada Militar e obteve classificação, mas acabou reprovada no TAF. “Sabe, doeu demais aquela reprovação, mas antes do TAF, havia feito o Enem novamente, somente para melhor preparar para o concurso da BM e, surpreendentemente, fui aprovada”, relembra.

Foi então que no ano de 2018 conseguiu a tão sonhada bolsa integral na Urcamp no curso de Direito. “Finalmente realizei o meu sonho e conheci pessoas incríveis. Por conta do curso tive condições de trabalho melhores e tinha o final de semana livre. Era a primeira vez que tinha esse privilégio desde que comecei a trabalhar no comércio”, vibrou.

Mas com o passar do tempo veio mais um desafio: o de ser aprovada no tão temido Exame de Ordem. Katlen explica que é uma prova extensa, cansativa e em duas fases. A primeira fase foi em outubro de 2021, já a segunda ocorreu dia 12 de dezembro, onde ela acredita ter tirado de letra.

O resultado final não poderia ser outro. Aprovada no Exame de Ordem, dia 12 de janeiro ela recebeu a homologação do resultado oficial.

Finalmente foi aprovada no Exame e o sonho de ser advogada se tornou realidade .”Depois de tudo isso, agora eu finalmente posso ter o privilégio e a honra de dizer que tenho uma profissão, hoje eu sou advogada. Agradeço a Deus por não me deixar desistir nas vezes em que tudo deu errado. Agradeço mais ainda por ter me tirado a oportunidade de fazer naquele ano, pois anos depois eu ganharia uma bolsa integral. Agradeço, por fim, e não menos importante, aos meus pais e às pessoas que, de verdade, torceram muito por mim durante essa caminhada. Obrigada, obrigada e obrigada. Bem, agora uma nova fase se inicia e que com toda certeza mudará a minha vida” comemora a alegretense.