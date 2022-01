Bombeiros alertam sobre cuidados para evitar afogamentos

Share on Email

O verão chegou e com ele a preocupação com um hábito bem comum aqui na Região. As pessoas que vão para rios, sangas ou barragens.

Nesta época, a Corporação dos Bombeiros inicia uma intensa Prevenção de Afogamento, porque com calor mais intenso e as pessoas com a finalidade de refugiar-se, procuram acampar, principalmente aos fins de semana, próximos de rios, açudes e barragens.

O corpo de Bombeiros de Alegrete orienta com algumas dicas e cuidados devem ser

redobrados nesta época, principalmente aos pais que seus filhos possam estar sempre acompanhados dos

mesmos ou de uma pessoa adulta responsável que oriente sobre estes cuidados e vamos fazer que com este

verão não tenha estes acontecimentos:

Nunca nade sozinho;

Evite mergulhar em local onde você desconheça a profundidade;

Prefira sempre nadar em águas rasas.

Em embarcações recomenda-se o uso de colete salva-vidas, homologado e do tamanho correto.



Praias

O local para um banho seguro é sempre na frente de uma guarita de guarda-vidas.

Se você perceber alguém com dificuldades na água, mantenha a calma e chame imediatamente um

guarda-vidas.