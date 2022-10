As Fronteiriças vencem Copa Carlos Amarante de futsal feminino

A final foi disputado no ginásio do União entre as equipes As Fronteiriças e Las Pampeanas.

Num jogo eletrizante As Fronteiriças levaram a melhor com um gol de Édina Viana aos 18 minutos do segundo tempo e ficaram com o título no feminino.

Com 9 jogos e 53 gols marcados a disputa no feminino mostrou a força do futsal das gurias no município. A artilharia ficou com a atleta Franciele do Star com 6 gols. Já a defesa menos vazada foi da goleira Elen da Las Pampeanas, 7 gols sofridas, menor média 1,4 por jogo.

O 3º lugar por índice técnico, melhor campanha foi para o Star Alegrete e o 4º colocado foi da equipe feminina do Real.

A Direção da AJS parabeniza as equipes femininas pela competição, e já projeta 2023 com novo evento feminino, bem como os patrocinadores Caal, Rede Conesul, FGFS e secretaria de esporte e lazer.

Fotos: reprodução