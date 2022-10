Entidades tradicionalistas de Alegrete são campeãs no Entrevero Artístico

A realização foi do A.T. Poncho Branco que em dois palcos no Parque de eventos Feltrin desenvolveu mais uma edição desse importante encontro artístico no centro do Estado.

O município de Alegrete foi destaque com a participação do CTG Farroupilha e do DTG Juventude. Num fato inédito pela primeira vez a entidade tradicionalista do CTG participou com todas invernadas.

Com importantes premiações as duas entidades de Alegrete fizeram bonito no Coração do Rio Grande. Totalmente reformulada pós pandemia, a invernada mirim do CTG Farroupilha foi valente e arrematou o título nas danças tradicionais categoria mirim iniciante.

Pela categoria juvenil iniciante o DTG Juventude levou o 1º lugar, e o 3º lugar na categoria Juvenil iniciante foi do CTG Farroupilha.

Outro importante resultado obtido pelos alegretenses foi nas danças tradicionais categoria Veterana, onde o CTG Farroupilha encerrou como vice-campeão do Entrevero.

A boa participação das invernadas locais reflete o trabalho e dedicação dos instrutores da invernada Mirim do CTG Farroupilha e Juvenil do DTG Juventude, Andrei Aquino e Patrícia Silveira. Instrutores da Juvenil do CTG Farroupilha, professores Clarissa Lopes e Rodrigo Guterres e também instrutores da Veterana do CTG Farroupilha, Clarissa Lopes e Rogério Ramires.

Fotos: reprodução