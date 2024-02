As variantes do golpe do pix são inesgotáveis; veja a última

Um alegretense entrou em contato com o PAT para compartilhar a situação, ressaltando a importância de manter a conscientização sobre esse tipo de fraude.

O golpe do Pix já se tornou amplamente conhecido, mas ainda assim os criminosos continuam aprimorando suas estratégias, visando explorar a boa-fé e a vulnerabilidade das pessoas. O relato do alegretense destaca como os golpistas utilizaram uma tática especialmente enganosa: a manipulação emocional.

Neste caso específico, os golpistas se aproveitaram da relação familiar, utilizando fotos do filho da vítima para aumentar a veracidade da fraude. Alegando um suposto problema no aplicativo bancário do familiar, eles solicitaram um pagamento no valor de R$1400,00, sob a fachada de um documento urgente que precisava ser quitado.

“Eles colocaram a foto do meu irmão no whatsapp. Se a pessoa está desatenta, cai no golpe”, lamentou outro filho da vítima, evidenciando a meticulosidade dos golpistas em sua abordagem.

A mãe do denunciante não caiu no golpe. O golpe do Pix continua a representar uma ameaça real para a segurança financeira das pessoas.