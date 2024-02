A Sociedade Italiana foi criada para ajudar famílias de imigrantes em Alegrete

Luis Tâmbara- secretário da Italiana conta algumas curiosidades do local que iniciou com objetivo de ajudar sócios em casos de necessidades como pagar uma consulta, comprar alimentos, dentre os outros. A data de 15 de agosto de 1883 foi quando houve a constituição da entidade, inicialmente com a denominação Societa di Mutuo Soccorso Unione Italiana. O contabilista diz que as atas eram todas escritas em italiano e já os livros fiscais em Português. Na época, cada sócio pagava cinco contos de réis por mês.

Na sede mais recente, na Rua Gaspar Martins, a Sociedade Ítalo- Brasiliero Gulglielmi Marconi reúne, diariamente, famílias descendentes de italianos para jogar bocha, realizar eventos numa fraternidade entre os mais velhos que criaram sólidos vínculos de trabalho e constituíram suas famílias no maior Município do RS. E muitos vieram, numa época mas recente, de Santa Maria, Jaguari, Dona Francisca justamente porque aqui as terras abundantes tinham mais várzeas para plantar arroz, atividade que sabem realizar.

E grandes empresas da cidade, também, tem o nome de italianos aqui na Terceira Capital Farroupilha, lembrou Tâmbara.

O contabilista diz que a maioria das famílias que fundaram a Sociedade Italiana não tem mais descendentes aqui. Ele acredita que esses imigrantes podem ter entrado pela Argentina, e permanecido um tempo aqui e depois foram subindo o Brasil. A atual diretoria da SI prepara uma série de eventos para marcar os 141 anos da entidade.