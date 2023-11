Menino de 2 anos é encontrado à noite ferido e faminto; mãe e avó estavam se drogando e apedrejando casas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No final da noite de 28, um triste episódio de maus-tratos e negligência foi registrado em Alegrete. A equipe do Alegrete Tudo recebeu informações de que a Brigada Militar estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com uma criança de dois anos, encontrada por populares perambulando sozinha durante a noite, ensanguentada e chorando, nas imediações da Antiga Britadeira.

Segundo o PAT apurou, o menino estava sozinho em casa enquanto a mãe e a avó saíram para fazer uso de crack. Ao despertar com fome e medo, ele buscou sair pela janela, o que resultou em ferimentos em um dos braços causados, provavelmente, pelas cercas de pátios vizinhos. Pessoas que presenciaram a cena, prontamente o socorreram e acionaram a Brigada Militar, que os encaminhou à UPA.

O médico de plantão constatou os ferimentos e escoriações antigas na criança, além de péssimas condições de higiene. Visivelmente faminto, a criança recebeu alimentação, e o Conselho Tutelar foi comunicado para garantir a proteção da criança.

Durante o atendimento do menino, a Brigada Militar foi informada de que a mãe e a avó tinham retornado para casa e estavam envolvidas em atos de vandalismo, apedrejando residências de vizinhos. Uma guarnição foi enviada ao endereço e identificou as acusadas, que inicialmente resistiram à abordagem. Posteriormente, mãe e avó foram levadas à Delegacia de polícia, enquanto a criança ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, que a encaminhou a um familiar responsável.

A mãe, de 24 anos, com histórico criminal por homicídio, e a avó, de 46 anos, foram liberadas depois do registro policial. A Delegada de plantão, Fernanda Mendonça, determinou um registro simples por maus-tratos.

Este caso, infelizmente, não é isolado. Assim como essa criança, muitas outras enfrentam situações semelhantes, onde a dependência de drogas por parte dos responsáveis resulta em negligência, as expondo a riscos e traumas. Uma realidade triste e chocante.