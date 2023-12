Às vésperas do Natal, consumidores vão às compras em Alegrete

A reportagem do PAT foi às ruas para ver de perto como está o movimento às vésperas do natal em Alegrete. Historicamente, o fluxo de pessoas nas ruas, intensifica-se muito com a proximidade da data do Papai Noel e nesse ano não foi diferente.

O responsável de vendas por uma loja de calçados também reforçou que o movimentou cresceu muito na última semana. Ele também ressalta que muitas pessoas guardam dinheiro e investimentos para presentar seus entes queridos nas datas de fim de ano e por isso há um aumento nas vendas,” não temos do que reclamar, as pessoas estão comprando, isso é ótimo, pois passamos momentos difíceis nos últimos anos”, referendou o responsável.

Outra loja de artigos femininos estava praticamente com sua capacidade lotada. A gerente da loja salientou que esse tipo de movimento é recorrente com a aproximação com o natal e que até o dia 24/12 o número de clientes deve aumentar ainda mais. “Ficamos felizes com essa procura, vamos procurar atender as demandas dos alegretenses”, disse a responsável.

Durante a visita ao centro da cidade, a reportagem registrou em média 25 pessoas por calçada na rua dos Andradas. No período da tarde, o movimento tende a aumentar, pois muito segnentos, não trabalham após às 12h de sexta-feira.