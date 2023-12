Comércio abre neste domingo, véspera de Natal

Estamos no último feriadão do ano, a data que se comemora o Natal, e nesta semana, a cidade apresenta um movimento diferenciado, com muita gente nas ruas do centro de Alegrete. São os que buscam os presentes ou produtos para ceia natalina.

É importante que a comunidade saiba que as lojas estão autorizadas a abrir até às 20h esta semana. Já sábado, atendimento será no horário normal e no domingo das 9h às 14h. Os mercados abrem no domingo (24), das 8h às 12h. Nem mesmo o calor impede que os consumidores saiam de casa em busca de pesquisar e comprar os últimos presentes.

Importante ressaltar sobre a coleta de lixo. A última coleta será no sábado até às 14h. Nos dias 24 e 25 não haverá coleta de resíduos, portanto é importante que as pessoas evitem colocar os sacos nas calçadas para evitar que os detritos se espalhem pelas ruas.

Os serviços de saúde do SAMU, UPA e da Santa Casa vão atender normalmente em todo o feridão.