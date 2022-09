Asilo São Vicente dispensou três técnicos de enfermagem devido ao novo piso da categoria

Com aumento da longevidade é cada vez maior o número de idosos em casa asilares.

E para qualificar o atendimento, as 41 idosas acolhidas no Lar São Vicente de Paulo, em Alegrete, a direção da Casa mantinha seis técnicos em enfermagem que acompanhavam as vovós num trabalho de cuidados técncios, o que evita, com o tempo, inclusive, internações hospitalares .

Com a aprovação da Lei que definiu que os técnicos de enfermagem que ganhavam 1.706,28 passassem a receber o valor de 3.325,00 reais, que vigora desde o último dia 5 de agosto, os locais que mantém estes profissionais passaram a sentir o peso na folha de pagamento.

Com isso, o Lar São Vicente de Paulo foi o primeiro, em Alegrete, a dispensar três técnicos de enfermagem, porque com o novo piso o impacto na folha seria de 14 mil a mais por mês.

O Vice- presidente do Lar, Luiz Augusto Saraiva, diz que os técnicos e mais médico, fisioterapeuta, nutricionista são importantes no atendimento às idosas que têm cuidados especiais com a qualidade do serviço desses profissionais. Manter três técnicos vai continuar oneroso, mas vamos tentar porque é importante ao atedimento das nossas vovós, salienta o gestor.

A equipe diretiva da Casa diz que o novo piso dos técnicos é importante, porque nunca tinham sido valorizados como agora, mas por outro lado, instituições como casas asilares não recebem mais incentivo para que possam manter a qualidade do trabalho com esses profissionais em seus quadros.

As idosas são mantidas com suas aposnetadorias e um repasse mensal da Prefeitura. O asilo São Vicente de Paulo tem 25 colaboradores e tem como presidente José Costenaro