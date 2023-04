Assembleia Legislativa do RS aprova reajuste de 9,45% no salário dos professores da rede estadual

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, no fim da tarde desta terça-feira (4), o reajuste de 9,45% nos salários dos professores da rede estadual. Foram 52 votos favoráveis e nenhum contrário. Com a aprovação, o salário inicial do magistério, de 40h semanais, passa de R$ 4.240 para R$ 4.641.

A proposta visava alcançar o valor do piso nacional, estabelecido pelo Ministério da Educação em janeiro. Na ocasião, o estado já havia sinalizado para a possibilidade de garantir o reajuste.

Durante a tarde, no plenário, foram apresentadas três emendas ao projeto original. Uma do PT, PSOL e PC do B para beneficiar os funcionários de escolas e aumentar o índice para 14,95%. As outras do PL e Republicanos para garantir reajuste maior para aposentados e pensionistas.

Para o Cpers, é importante que as emendas sejam incluídas no projeto.

“30% dos professores da ativa não receberam os 9,45%. Isso quer dizer, 70% de alguma forma vai pagar parte deste reajuste. Idoso aposentado, somente 20%, sendo que quase 30 mil professores aposentados não receberão nada. Todo o reajuste será da parcela de irredutibilidade que já está no contracheque deles”, diz a presidente Helenir Aguiar Schürer.

Assembleia aprova reajuste no salário dos professores no RS — Foto: Reprodução/AL-RS

Por Jonas Campos, RBS TV