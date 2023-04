Casal foge da polícia e acaba preso em Uruguaiana

Após investigação revelar que um casal utilizava um veículo Hyundai I30 para venda de entorpecentes em diversos locais de Uruguaiana, os policiais civis da DRACO, nas imediações de um posto de combustíveis situado na esquina da Avenida Presidente Vargas e Duque de Caxias, realizaram a abordagem dos investigados, sendo que o homem dirigia o automóvel e a mulher estava no carona.

Apesar da identificação policial e ordem de parada, o motorista empreendeu fuga pelas ruas do centro de Uruguaiana. Em um dos semáforos, um policial civil da DRACO, tripulando uma motocicleta, conseguiu alcançar o veículo e se colocou em sua frente, ordenando que o casal descesse do veículo. O motorista arrancou o veículo I30 e acelerou contra a motocicleta do policial civil, o qual se jogou para o lado para não ser completamente atropelado. Contudo, o veículo em fuga passou com as rodas sobre a motocicleta e as pernas do policial, que restou com ferimentos leves.

Diante da tentativa de homicídio contra o policial e risco à vida e à integridade física de outras pessoas, foi necessário atingir o pneu do veículo em fuga com disparo de arma de fogo, medida que possibilitou a parada do automóvel algumas quadras depois, quando os policiais civis conseguiram tirar os tripulantes do veículo. O homem, completamente descontrolado, ainda resistiu à prisão, tendo que ser contido e algemado. No interior do automóvel foram encontradas 14 porções de cocaína embaladas para venda, pesando cerca de 15 gramas, além de dois celulares. O veículo utilizado no tráfico e na fuga foi apreendido.

O homem, que possui 24 anos e antecedentes por lesão corporal, responderá por tráfico e associação para o tráfico, além de tentativa de homicídio contra o policial, bem como resistência e desobediência. A mulher, que possui 20 anos e não possui antecedentes, responderá por tráfico e associação para o tráfico.

Após cumpridas as exigências legais, os presos serão encaminhados à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.