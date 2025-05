Assembleia reúne trabalhadores do segmento da alimentação para acordos coletivos

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete realizou assembleias de discussão e aprovação de pauta para as negociações em convenções e acordos coletivos 2025/2026.

Empresas do ramo da alimentação de Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis participaram das atividades, conforme previa o edital.

No encontro, foi feita uma análise e aprovação na íntegra da pauta de reivindicação da categoria em relação à data base 1º de junho de 2025\2026, para os ramos da carne, arroz, padarias e confeitarias, embutidos e todas as demais empresas industriais do ramo da Alimentação.

Também restou autorizado para o presidente e a diretoria do Sindicato e para a comissão de negociação da FIEICA RS, dando plenos poderes para instaurar negociação coletiva de trabalho com os representantes Patronais (sindicato da categoria econômica e/ou empresa), firmar acordos judiciais ou extras judiciais, inclusive aditivos, convenções estaduais e em caso de malogro das negociações ajuizar dissídios coletivos.

Ficou acordado ao STIAA deliberar sobre a autorização prévia expressa para que as empresas efetuem descontos de importância ou percentual do salário e seu repasse aos cofres do Sindicato, para fins de assistências sociais, educacionais e custeio bem como fixar o prazo de dez dias para os que discordarem deste desconto manifestarem-se por escrito perante a entidade sindical.

Para conferir a declaração, o trabalhador não associado deverá comparecer à sede do Sindicato Profissional, portando requerimento individual e de próprio punho, excepcionada a hipótese de trabalhadores com dificuldades de locomoção decorrentes de problemas de saúde, os quais poderão manifestar a oposição através de outros meios legítimos.

“A assembleia é soberana sobre o valor a ser descontado e a não apresentação dentro do prazo definido caracteriza-se que o trabalhador cumprira com a determinação”, explicou Marcos Rosse, presidente da entidade. O encontro teve a participação de mais de 140 trabalhadores presente nos três dias e atingiu o objetivo de fornecer a toda classe trabalhadora as informações sobre as negociações e o andamento do trabalhos no Sindicato.

Fotos: STIAA