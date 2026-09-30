Assercal antecipa pagamento da primeira parcela de acordo e anuncia doação de telhas para o Passo Novo

O pagamento faz parte de um acordo de R$ 512 mil e, segundo o presidente da Assercal, Rodrigo Balsemão, foi realizado com dois meses de antecedência em relação ao vencimento previsto.

Além do cumprimento do compromisso financeiro, a entidade também está destinando R$ 1 mil em telhas, que serão doadas para auxiliar na reconstrução de áreas atingidas no Passo Novo.

Segundo Balsemão, o recurso para a compra das telhas foi obtido por meio de apoio e mobilização de parceiros. A iniciativa se soma a outras doações já realizadas para auxiliar as famílias atingidas.

“Conseguimos um apoio e já fizemos uma doação de pouco mais de R$ 1 mil para ajudar já no domingo através da comunidade da Escola de Samba Nós Os Ritmistas. Agora via Assercal, uma doação de mais Mil Reais e compramos telhas para ajudar lá no Passo Novo”, explicou o presidente.

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A Assercal também segue trabalhando na organização do Carnaval de Rua de Alegrete 2027, que acontecerá nos dias 19 e 20 de fevereiro, na Avenida do Samba, na Avenida Inácio Campos de Menezes.

Após três anos sem os desfiles, as escolas que integram a entidade voltarão à avenida.

A Prefeitura de Alegrete será responsável pela contratação da estrutura necessária para a realização do evento, por meio de processo de licitação. Já a Assercal permanece na organização das escolas e na condução das questões relacionadas à entidade.

De acordo com o presidente Rodrigo Balsemão, a comercialização dos ingressos ficará sob responsabilidade da Assercal, com a arrecadação destinada às escolas conforme o modelo definido para os desfiles.

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O pagamento da primeira parcela do acordo representa, segundo a entidade, mais uma etapa no processo de regularização da Assercal, enquanto os trabalhos para o retorno do Carnaval avançam.

Com o compromisso financeiro já iniciado e a preparação para os desfiles em andamento, a entidade também busca contribuir com ações de apoio à comunidade, como doação de 500 litros de leite para o Lar Ari Vargas Paim, em julho e agora, a doação de materiais para auxiliar na reconstrução no Passo Novo.

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