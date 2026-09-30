Parati pega fogo na Avenida Tiaraju

De acordo com informações que chegaram à redação do PAT, o motorista trafegava no sentido dos bairros da zona leste quando percebeu que o veículo havia começado a pegar fogo.
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Pessoas que estavam nas imediações auxiliaram no atendimento inicial e utilizaram extintores para tentar controlar as chamas. Não houve registro de feridos.
Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas.
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