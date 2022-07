Assercal apresenta Projeto do Carnaval na Câmara

A Assercal dando continuidade ao trabalho do Carnaval de 2023, tendo feito reuniões todas as semanas, realizou a apresentação do projeto na Câmara de Vereadores, nesta manhã(7).

O presidente da Assercal, Gilson Vaucher, diz que estão unidos e confiantes, porque boa parte do que precisam de recursos já arrecadaram de emendas parlamentares do Deputado Afonso Motta e do Deputado Henrique Fontana mais.

A apresentação do projeto foi neste dia 7 no plenário da Câmara. A festa que será dias 3 e 4 de março vai ser na Avenida Charrua, também chamada de avenida do samba- Darcy Oviedo Cruz, onde serão montadas as arquibancadas, camarotes e banheiros.

Rafael Faraco apresenta projeto do Carnaval 2023 na Câmara

O Carnaval será na avenida Charrua, ao lado da Praça da Juventude.

Estrutura para o Carnaval de 2023

No plenário, carnavalescos de todas as escolas de samba de Alegrete acompanharam o lançamento do projeto. Rafael Faraco, vice-presidente da ASSERCAL fez a apresentação do projeto aos vereadores.

O presidente, Anilton Oliveira, reiterou o apoio da Casa a esta festa que gera dividendos ao Município e integra comunidades de forma genuína.

Fotos: Eider Pena