Assinada ordem de serviço para segunda etapa da revitalização da Freitas Valle

O trabalho parou e o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares, diz que a parte de revitalização do canteiro ficou a cargo da Secretaria de Planejamento.

O Vice- prefeito e Secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos, informa que a ordem de seviço para a segunda etapa do trabalho na Freitas Valle já foi assinado.

O valor desta etapa será de 418 mil e contempla mobiliários, acessibilidade e piso tátil. A retomada da obra está prevista para começar na próxima semana.

E depois da revitalização completa será a vez do asfalto na Avenida, serviço esse que vai ficar por último para evitar danificar as melhorias do passeio público, disse o Secretário de Infraestrutura.