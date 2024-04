Assinado contrato para a obra de proteção da ponte Borges de Medeiros

Share on Email

A proteção das guardas da Ponte Borges de Medeiros, para os pedestres que passam diariamente pelo local, em ambos os sentidos, que será colocada pela Prefeitura por meio da empresa Escala Engenharia, já foi definida.

O empresário Marcos Lopes informa que o contrato para que a obra seja efetivada já foi assinado e ele disse que aguarda, agora, o início da ordem de serviços para começar a obra. A proteção será com grades de dois metros de altura e a cobertura de policarbonato e o acabamento da parte que fica para o lado do rio será com tela ótis.

Essa proteção vinha sendo gestionada há bastante tempo, por vereadores e a comunidade devido a vários casos de tentativas de suicídio registrados no local, de alegretenses que se jogaram nas águas do Ibirapuitã e, também, para proteger quem passa a pé, visto que os veículos cruzam muito próximos das pessoas