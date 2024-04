Dono do Grupo São João recebe título de cidadão alegretense com plenário lotado de colaboradores

Com o plenário lotado de servidores, o Grupo São João recebeu o título de cidadão alegretense numa indicação do vereador Vagner Fan. Pedro Henrique Kappaum Brair é o proprietário do grupo, que possui empresas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, totalizando 1.100 lojas. Em Alegrete, existem cinco lojas e 120 colaboradores. A sessão foi presidida pela vereadora Fátima Marchezan e contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, além de outros convidados.

Com uma história de vida que se inicia na pré-adolescência, o novo cidadão alegretense se mostrou em silêncio, mas não escondeu a emoção do momento. Durante a sessão, a assessora de gabinete do vereador Vagner Fan, com voz afinada, cantou um louvor em homenagem ao novo cidadão alegretense.

Pedro Brair agradeceu e expressou o orgulho de poder estar inserido na comunidade de Alegrete e fazer a diferença na vida das pessoas, acreditando no potencial de cada um que busca sempre o melhor para seus clientes. ‘Só estou aqui devido a vocês e aos nossos clientes’, ressaltou Brair.

No vídeo institucional, os servidores demonstraram gratidão ao empreendedor que apostou na cidade, gerando empregos para muitas pessoas, e pelo diferencial no atendimento à comunidade.

O currículo de Pedro Brair teve início aos 14 anos, quando deu os primeiros passos no ramo farmacêutico. Em 1973, mudou-se de Santo Augusto, onde morava com a família, para Iraí, a fim de trabalhar como atendente na farmácia dos tios. Foi seu primeiro trabalho como vendedor de medicamentos. Para oferecer um bom atendimento aos clientes, Pedro lia as bulas dos remédios e, a partir daí, desenvolveu sua principal missão de vida: cuidar da saúde das pessoas. Em 1982, após quase uma década de trabalho árduo, ele adquiriu sua primeira farmácia, um estabelecimento tradicional da cidade de Campo Novo. Anos mais tarde, o empresário decidiu retornar para Santo Augusto para abrir uma nova farmácia, a Drogafar.

O filho de agricultores conquistou a população da cidade, e o empreendimento foi escolhido na década de 1990 como a empresa do ano pela Associação Comercial de Santo Augusto. Em 1996, Pedro Brair abriu a primeira filial da farmácia Drogafar em Nova Prata, na Serra Gaúcha. Foi neste ano que ocorreu uma virada de chave: a empresa teve o nome alterado para São João. Como a cidade tinha um forte apelo católico, o empreendedor decidiu prestar duas homenagens: uma ao seu pai, de nome João, e outra ao padroeiro local.

De lá para cá, a Rede de Farmácias São João tornou-se mais presente na vida dos brasileiros e expandiu sua atuação para além das divisas gaúchas. Já são mais de 1.100 lojas e mais de 10 milhões de clientes atendidos também em Santa Catarina e no Paraná. A empresa pretende seguir em expansão, ampliando a eficiência logística e a presença no comércio eletrônico. Além disso, possui dois centros de distribuição, um em Passo Fundo e outro em Gravataí, e conta com mais de 20 mil colaboradores.

A trajetória de sucesso profissional do presidente da Rede de Farmácias São João é reconhecida com inúmeros prêmios e homenagens entregues por diferentes instituições. Destacam-se algumas, como o título de Cidadão de Porto Alegre, Gravataí, Passo Fundo, São Borja, Santo Ângelo, Santana do Livramento, Soledade, Sarandi, a Medalha do Mérito Farroupilha, a Medalha da 53ª Legislatura da Assembleia Legislativa do RS, o Troféu Personalidade Destaque Empreendedor CDL de Porto Alegre/RS, o Mérito Cultural Academia Passo Fundense de Letras, o Prêmio Internacional Liderança Carnegiana, o Troféu Guri, o Mérito Empreendedor de Bagé, o Mérito Empreendedor e a Medalha Pé no Chão em Palmeira das Missões, o Reconhecimento pelos Serviços Prestados ao BOE de Passo Fundo/RS, a Homenagem da Santa Casa de Porto Alegre, o Reconhecimento da Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS, Cruz Alta/RS, Tapes, entre outros.