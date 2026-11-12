Assinatura de termos oficializa incentivo a projetos culturais por meio da Lei Aldir Blanc em Alegrete

Mais de 25 projetos culturais foram contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Alegrete. Ao todo, 43 propostas foram inscritas nos editais, que buscam incentivar a produção artística e cultural do município. A assinatura dos termos de execução ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), em cerimônia realizada no Palácio Ruy Ramos, oficializando o apoio financeiro às iniciativas selecionadas.

A solenidade contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, do vereador Paulo Berquó, representando o Legislativo, do secretário de Educação, Rodrigo Guterres, do coronel Anderson Felix, do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), além de servidores públicos, representantes de entidades e proponentes dos projetos contemplados.

No início da atividade, foi apresentado um breve histórico sobre a Lei Aldir Blanc, política pública criada para fortalecer o setor cultural brasileiro e ampliar o acesso aos recursos destinados à produção artística e cultural. A legislação busca incentivar iniciativas, apoiar trabalhadores da cultura e promover a diversidade das manifestações culturais, garantindo oportunidades para que projetos de diferentes áreas possam ser desenvolvidos.

Após a apresentação, os proponentes contemplados foram chamados para a assinatura dos termos, oficializando o recebimento dos recursos destinados à execução das propostas.

As iniciativas selecionadas abrangem diferentes segmentos culturais, envolvendo tradições gaúchas, música, dança, literatura, artes visuais, audiovisual, inclusão social e atividades de formação cultural.

Pelo edital destinado às entidades culturais, foram contemplados o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, o D.T.G. Juventude de Alegrete, o Coletivo Artístico Cena 3, a União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA), o projeto EJA: Cultura, Protagonismo e Transformação Social, a Associação Desportiva e Cultural Grupo Superação e a Associação Coral Alegrete.

Já pelo Edital nº 47/2026, destinado aos Projetos Multiculturais I, foram selecionadas propostas como Herança Pampa: Memória, Música e Identidade, de Cristiano Dorneles Fantinel; Moradas da Memória: Arte em Miniatura com Mulheres Catadoras, de Paulo César Fagundes do Amaral; Vozes da Inclusão: Primeiro Encontro Cultural de Arte, Inclusão e Acessibilidade de Alegrete, de Guilherme Noetzold Mendes; a série animada Contos da Mãe Natureza, de Amanda Fagundes Gobus Lopes; e Entre Passos e Tradições: A Dança Gaúcha como Caminho para o Bem-Estar e a Inclusão Social, de Alisson Becker Santana.

Na categoria de menor valor do mesmo edital, foram contemplados Escrevivências: Produção de Livro de Contos e Oficinas de Escrita Criativa, de Pedro Luís Fagundes do Amaral, e Ritmos que se Encontram, de Edson Luis Marques Dorneles.

O edital também contemplou iniciativas multiculturais voltadas às áreas periféricas e comunidades rurais. Entre elas estão Generosa: Entre Garrafas e Esperanças – Memória, Literatura e Formação de Leitores, de Mari Glei Macedo Arrussul; Da Estrada à Tela – Formação Audiovisual e Cinema Estudantil na Escola do Campo, de Alisson Thiago de Ávila Machado; Capoeira sem Fronteiras, de Gabriel da Rosa Corrêa; Arte nos Pólos Rurais – Segundo Ano, de Viviane Andreia Sari; e a contação de história Os Cachinhos Encantados de Ale, de Ana Cláudia Fagundes Gonçalves.

Pelo Edital nº 48/2026, na categoria única de pequeno porte, foi contemplada a Associação Cultural Mensageiros.

A assinatura dos termos representa uma nova etapa para os agentes culturais selecionados, que poderão colocar em prática as propostas apresentadas. A iniciativa busca garantir condições para que artistas, produtores e entidades desenvolvam atividades, ampliando as oportunidades de acesso à cultura e valorizando as diferentes manifestações presentes no município.