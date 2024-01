Caminhão é consumido pelas chamas na BR-290, próximo a Alegrete

No início da noite desta segunda-feira (15), um incêndio de grandes proporções ocorreu na BR-290, nas proximidades do Durasnal, no km 548, em Alegrete. De acordo com informações preliminares obtidas pelo PAT, a ocorrência envolveu um caminhão que estava sentido Rosário do Sul.

Apesar dos esforços de pessoas que estavam no local e tentaram controlar as chamas utilizando extintores, como o empresário Newton da Cabanha Santa Luzia, e outros transeuntes, não foi possível debelar as chamas, resultando na completa destruição do veículo.

Segundo relatos de testemunhas na BR, o veículo transportava resíduos (lixo). O tráfego está temporariamente interrompido, mas não há registros de feridos.

Equipes dos Bombeiros de Alegrete e da Polícia Rodoviária Federal já estão no local atendendo à ocorrência. As causas do incêndio ainda estão sob investigação, e mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

