Associação Coral de Alegrete representa o Brasil no maior encontro de coros da América Latina em Mar del Plata

Com grande expectativa, a Associação Coral Alegrete tomou a estrada rumo à cidade de Mar de Plata (Argentina), onde desde o dia 24 até hoje( 26), participa de um dos maiores encontros de coros da América Latina. Com muito esforço, trabalho e preparação, estão com a responsabilidade de representar nosso país, já que é o único grupo brasileiro presente no evento.

Desde o início do ano, quando receberam o convite e decidiram participar, o grupo vem realizando promoções beneficentes, briques e economias pessoais (via mensalidades), a fim de garantir os custos de transporte, alimentação e hospedagem. Foi quase um ano de trabalho com este objetivo, mas, dizem os integrante do grupo que valeu a pena. -É uma oportunidade de levar o nome do nosso Alegrete além fronteiras, de compartilhar experiências e de aprendizado com os demais coros participantes, pois este é um dos objetivos do canto coral e que nos dá grande satisfação, comentaram os coralistas.

Mar de Plata se tornou possível com a parceria de amigos a quem expressam gratidão a todos quantos os apoiaram e colaboraram. Tenham certeza, que estamos fazendo o possível para bem representar nossa terra e enaltecer nossos valores culturais, dizem.