Cinco personalidades negras são reverenciadas pela Câmara na Semana da Consciência Negra

Em uma sessão solene carregada de emoção, o plenário da câmara recebeu convidados e as estrelas da noite.

Projeto do Polo do Silvestre de reutilização de óleo de cozinha chama atenção de Doutora em Londres

Inserida na Semana da Consciência Negra, o parlamento agraciou cinco negros com histórias inspiradoras e relevantes diante da sociedade alegretense. Embora cada partido político tenha indicado uma escolha, o prêmio independe da preferência de cada partido, destacando-se no coletivo a relevância do projeto executado pelo parlamento.

Com o plenário repleto, a bancada do Partido dos Trabalhadores indicou o profissional de segurança privada Miguel Trindade da Silva; os Republicanos destacaram o religioso Herton Romário Pinto Chagas. O PDT indicou Jorge Adair da Costa Santos (Miranda), enquanto o Partido Progressista reverenciou o alegretense Aldemar Domingues (Baía). Fechando a seleta lista de homenageados, o tradicionalista Márcio Ricardo da Silva foi a escolha do MDB.

“Desaposentado”, Arnaldo não buscou a justiça, voltou ao trabalho feliz da vida

O secretário de infraestrutura Mário Rivelino Soares representou a prefeitura no evento, e vários vereadores expressaram suas manifestações. A história de cada um dos homenageados fez jus ao prêmio, que desde 2018 destaca os negros com o troféu Estrela Negra que Reluz. A edição de 2023 foi encerrada com muita emoção entre aqueles que testemunharam uma noite histórica no plenário Gaspar Cardoso Paines.

Dois irmãos são indiciados por crime de crueldade animal em Alegrete

Fotos: assessoria CMA