Associação de Moradores busca na justiça reparos para danos estruturais nas casas do Bairro Nilo Gonçalves

Mais uma ação do secretário e ex- presidente do bairro Nilo Soares Gonçalves, Tiago Maicá, da atual presidente Marta Mosselin, juntamente com o assessor da empresa ABDM(Associação Brasileira dos Direitos dos Mutuários), Jean Andriolli, está sendo desenvolvida buscando o ressarcimento em razão de todos os danos nos imóveis do Projeto Minha Casa, Minha Vida.

Desde 2020, eles deram início a uma ação coletiva que já estava com um processo bem adiantado, contudo, devido a pandemia ocorreu um grande atraso e a desatualização de alguns dados.

Por esse motivo, o representante do escritório de advogacia Marcondes, Jean Andriolli, está novamente em Alegrete para realizar cadastros e, principalmente, atualizar os dados.

Eles estão convocando, todos que moveram processos que compareçam no salão do bairro Nilo Soares Gonçalves, para confirmação de algumas pendencias cadastrais.

Jean Andriolli estará atendendo das 10h ao meio-dia e das 14h30 às 20h até o próximo sábado dia 2. Além dos que já realizaram, novos cadastros também poderão ser realizados – explica.



O secretário do bairro Tiago Maica e a Presidente Marta Mosselin também estarão no local auxiliando.

Essa é uma luta de muitos anos que constitui no direito de todos os moradores através da associação do bairro que busca uma indenização pelos danos sofridos às famílias, que estão residindo nas casas que apresentam muitas falhas em suas estruturas.

Tiago pondera que todas as 450 casas estão com algum problema. “Tem casa que na primeira chuva já levantou todo telhado, rachaduras, enchente, falta de sinalização nas vias, o asfalto que já não existe mais, é uma vergonha. São muitos os danos aos moradores e até o momento só promessas e nada é feito. Buscamos junto à ABDM uma ação coletiva para ter nossos direitos assegurados” – falou Tiago.

Conforme Jean Andriolli, a ação em Alegrete é coletiva, mas a ação será individual, pois cada caso é diferente do outro. A coletividade é para que o maior número de pessoas realize o cadastro, explicou.

Por esse motivo, eles convocaram o maior número de moradores que puderem comparecer até o próximo sábado.