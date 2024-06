Associação do Vasco Alves integra e valoriza produção de moradores dessa região do interior de Alegrete

Com o objetivo de congregar famílias, valorizar o trabalho de quem vive em localidades do interior de Alegrete, a Associação de Moradores da Região do Vasco Alves, desde setembro de 2020 vem de se destacando em promover cursos e atividades naquela localidade do interior do Município.

Com a parceria da EMATER, no dia 20, na sede da Associação foi realizado um curso de aproveitamento da mandioca- cultura abundante nessa época no Vasco Alves. Foram bolinhos, cucas, doces tudo feito com o uso da farinha e da própria mandioca.

Maria Eudetes Rodrigues Ribeiro Rossi, vice- presidente da Associação do Vaco Alves, diz que tudo surgiu quando olharam para os filhos pré adolescentes sentindo a necessidade de oferecer internet aos filhos, atendimento médico digno aos moradores e outros serviços à famílias daquela localidade. O primeiro passo, em julho de 2020, relata a produtora rural foi buscar, por intermédio do vereador Cléo Trindade, os subsídios para ver como fazer a Associação.

Antiga escola Jorge Pinto da Silveira

Depois, conseguiram com a Prefeitura a casa onde e foi a escola Jorge Pinto da Silveira que estava desativadas há anos. Ainda estão se organizando, mas comemoram o quanto isso fez com que as famílias possam ter um espaço para fazer reuniões, festas, vender produtos e cursos da Emater e Senar.

Mariana Sauceda, a presidente AMVA informa que são 70 famílias do sub distrito de Vasco Alves perfazendo mais de 200 moradores que se dedicam a produção primária de pequenas ou médias propriedades rurais que se dedicam a produzir doces queijos pães, hortifrutigranjeiros, dentre outros alimentos.