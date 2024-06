Fã Clube Mabelle Garantidos promove festa surpresa nos 28 anos de Matteus

Na quinta-feira (20), Matteus Amaral, alegretense e ex-participante do Big Brother Brasil, completou 28 anos. Vice-campeão da edição deste ano do reality show, Amaral foi surpreendido com uma comemoração no salão do parque Lauro Dornelles, em Alegrete, realizado pelo fã Clube Mabelle.Garantidos.

O grupo que tem o nome em homenagem a Matteus e a namorada Isabelle, organizou a surpresa sem que o ex-BBB suspeitasse, com apoio da familia e amigos. A festa contou com a presença de ADM do grupo vindo de Caxias do Sul – Natalia. Porém, entre elas também estão Tatiana dos Estados Unidos, Alexandra de Santa Rosa e Juliana de São Paulo. Renan, amigo de Isabelle e responsável por portais de fãs, viajou de Manaus a Alegrete para participar do evento e se disfarçou de “dummie”, personagem simbólico do BBB.

A temática da festa foi inspirada no Big Brother Brasil. Durante a comemoração, Matteus recebeu um arreio completo para selar o Chupim e desfilar na Semana Farroupilha, que ainda inclui botas, chapéu e outros acessórios. Amigos e familiares de Matteus estiveram presentes, e ele se emocionou várias vezes, especialmente ao mencionar Isabelle, a quem se refere carinhosamente como “petiça”.

Além das homenagens de Isabelle, da sogra e do cunhado, integrantes do grupo Mabelle Garantidos também prestaram tributos a Matteus, por meio de mensagens no telão. Renan, disfarçado de “dummie”, revelou sua identidade, proporcionando mais uma surpresa ao aniversariante. A comemoração culminou com um jantar para todos os presentes.

Matteus Amaral, natural do bairro Ibirapuitã, ganhou notoriedade nacional por meio do BBB. Ele é reconhecido como um promotor da cultura e dos costumes gaúchos. Ao chegar na festa, por volta das 21h, Matteus foi recebido calorosamente pelo público. A comemoração teve como objetivo principal demonstrar o carinho e a admiração dos fãs pelo vice-campeão. O PAT realizou a transmissão ao vivo.

veja galeria de fotos: