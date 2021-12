Associação dos Arrozeiros e Panela Campeira fazem doação a Casa Lar do Idoso

Share on Email

Na tarde da última terça-feira (29) o Chefe da Panela Campeira, Florindo Cassol realizou a entrega de 78 litros de leite.

As doações foram arrecadadas durante a Confraternização de Final do Ano da Associação dos Arrozeiros. A ação evidenciou a responsabilidade social entre o Grupo Panela Campeira e a Associação dos Arrozeiros. A entrega foi para a Presidente da Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim, Ibraima Silva, que destacou a ação solidária dos organizadores.

Doações já estão na Casa Lar

“Estamos felizes pela doação e deixamos nossos agradecimentos por mais esse ato de amor”, destacou a presidente Ibraima Silva. A Casa Lar tem se destacado pelo excelente trabalho que realizam no município e seguidamente recebe doações de diversas entidades de Alegrete.

O Grupo Panela Campeira ativo em diversas festividades no município, efetuou uma campanha de cunho solidário em prol da Casa Lar do Idoso. “Somos parceiros dessa entidade e nada melhor que contribuir com eles”, frisou Cassol.

Fotos: reprodução