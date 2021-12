Dezembro Vermelho incentiva prevenção e enfrentamento do HIV/AIDS

O Serviço de Assistência Especializada (SAE), da Secretaria da Saúde a Prefeitura de Alegrete, atende 456 pacientes periodicamente com os medicamentos antirretrovirais para tratamento do HIV, sendo a maioria considerados indetectáveis, ou seja, que, por conta do tratamento, deixaram de transmitir o vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde realiza o acompanhamento dos pacientes no Complexo da Saúde da Zona Leste – Centro Social Urbano (CSU) e a medicação é distribuída gratuitamente pela farmácia do SAE

“Nós avançamos muito no diagnóstico. As pessoas têm buscado cada vez mais fazer os testes oferecidos pelo Município. Quanto mais rápido ocorrer o diagnóstico, mais rápido deixam de transmitir o vírus e menor é a chance de a infecção evoluir para a Aids, doença que causa imunodeficiência”, explica a psicóloga Elizabeth Souza Costa, coordenadora SAE coordenadora do SAE.

O SAE existe desde 1997 em Alegrete e conta com uma equipe multidisciplinar de médico, obstetra, ginecologista, pediatra, enfermeira, psicóloga, assistente social, nutricionista, farmacêutica e técnico em enfermagem.

Periodicamente, cerca de 370 retiram seus medicamentos antiretrovirais, realizando testes rápidos para HIV. “Realizamos testes rápidos para a população em geral. Basta trazer documento com foto e cartão SUS”. Explica Elizabeth.

O horário de funcionamento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (55) 34224271. O endereço é avenida Tiaraju, 1969, bairro Capão do Angico.

Dezembro Vermelho



Para reforçar e ampliar o trabalho já feito, a Prefeitura de Alegrete lança o Dezembro Vermelho – Mês de Mobilização pelo Enfrentamento do HIV/Aids. Há uma série de atividades previstas que tem, como objetivo principal, a conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico do tratamento e do fim do preconceito com as pessoas que vivem com o HIV. “Para além da estrutura que já oferece a esses pacientes, o Município avançou, neste ano, em outras ações relacionadas ao HIV/Aids. “O trabalho nunca parou na pandemia. Estamos sempre difundindo conteúdos atuais da temática e incentivando a testagem rápida”, ressalta a coordenadora.

Neste mês de dezembro, o trabalho da política de combate da Política HIV/Aids da Prefeitura se amplia. A Secretaria Municipal de Saúde passa a realizar ações educativas, orientativas e de prevenção. Na quarta-feira, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, uma ampla ação será realizada na Praça Getúlio Vargas, com realização de uma série de atividades para o enfrentamento ao HIV/Aids, testes rápidos, orientação, distribuição preservativos, de materiais publicitários e brindes. A Ação será repetida no sábado (4/12), às 18h, na Praça dos Patinhos.