Associação Esporte para Todos é beneficiada pelo Projeto Fronteira Inclusiva com material a paratletas

O Projeto Fronteira Inclusiva, teve o apoio imprescindível do Estado do Rio Grande do Sul por meio de recurso financeiro do Pró-Esporte RS FEIE – Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte.

A verba possibilitou a aquisição de todo o material esportivo e cadeiras de rodas que serão utilizados pelos paratletas alegretenses nos seus futuros treinos e competições.

Um dos objetivos do projeto é o de ampliar as modalidades paradesportivas que contemplem pessoas com diferentes deficiências e divulgar o trabalho de inclusão social através dos esportes adaptados, que vem sendo desenvolvido pela Associação Esporte para Todos desde 2014, sendo este de grande relevância para os atletas, comunidade e região.

“Agora com o financiamento do Estado do Rio Grande do Sul por meio do Pró-esporte RS FEIE – Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte” conseguiremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido”, destaca Josie dos Santos Pillar, uma das coordenadoras da associação.

O evento, da entrega dos materiais, estava marcado para o dia 21 de março de 2020, no Ginásio de Esportes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Honório Lemes (Ginásio “Luciano Romário Vieira”).

A solenidade seria aberto a comunidade alegretense para que todos pudessem conhecer um pouco mais sobre o Projeto Fronteira Inclusiva, mas a uma semana antes do evento em razão da orientação para que fossem evitadas as aglomerações de pessoas como medida preventiva para conter a disseminação do coronavírus e também em obediência a recomendação de suspensão de eventos públicos e privados no âmbito do Município de Alegrete trazida pelo Decreto Municipal nº 195/2020, o evento foi adiado.

Em outubro, foi realizada a solicitação de readequação do plano de trabalho do evento para que fosse realizada a entrega dos materiais adquiridos, respeitando-se todas as regras de prevenção estabelecidas (uso de máscaras, sem aglomerações, etc) através do projeto Fronteira Inclusiva, aos responsáveis pela Associação Esporte para Todos que foi a entidade beneficiada neste projeto.

A solicitação de readequação foi aceita e no dia 21 de novembro deste ano, quando ocorreu a entrega dos materiais esportivos do Projeto FRONTEIRA INCLUSIVA” que teve como proponente: Josie dos Santos Pillar- através do

Edital Sedactel nº 08/2018 Pró-esporte RS FEIE #juntospeloesporte

Os materiais adquiridos foram destinados a Associação Esporte para Todos, sendo eles: 2 cadeiras de rodas para o basquete, 1 handbike, 1 mesa de tênis, 4 raquetes de tênis de mesa, 24 bolinhas de tênis de mesa, 6 bolas de basquete, 2 bolas de futsal, 61 camisetas e dois banner de divulgação.

A entrega dos materiais foi realizada no ginásio do Honório Lemes, seguindo todos os protocolos de prevenção ao Covid.

Júlio Cesar Santos Foto e Fonte: Esporte para Todos