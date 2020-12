Com 80,6 mm nas últimas 120 horas, chuva deve retornar em volumes razoáveis nas próximas 48hs

Nos últimos sete dias, choveu intensamente sobre o Centro, Oeste e Norte do Rio Grande do Sul. As regiões de Alegrete e Uruguaiana receberam mais de 100 milímetros, poupando água dos reservatórios e ajudando o desenvolvimento inicial das áreas de arroz.

Segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na primeira atualização desta terça-feira (1º), às 8hs, já são 80,6 mm nas últimas 120 horas. Conforme gráficos da estação de coleta localizada às margens do Rio Ibirapuitã em Alegrete, nas 48 horas não houve registro de chuvas, porém em 72 hs foram captados 39,4 milímetros e nas últimas 96 horas foram 79,4.

De acordo com o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Franco Buffon, que monitora o Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Uruguai, operado pelo CPRM), o nível do rio em Alegrete respondeu às chuvas com apenas com uma pequena elevação.

Por outro lado, a precipitação foi bem mais fraca no Sul e Leste do Estado, resultando em acumulados abaixo dos 10mm em Camaquã, Pelotas e Santa Vitória do Palmar.

A chuva prosseguirá sobre o Rio Grande do Sul, mas terá acumulado irregular. Enquanto o Sul do Estado receberá menos de 20mm, choverá até 40mm no Litoral Norte do Estado. A maior parte da precipitação acontecerá na quarta-feira (dia 2) com a passagem de um sistema de baixa pressão pelo Estado.

Conforme previsão do INMET, na quarta-feira (2), não há indicativos de chuva em Alegrete, que deve retornar ao município em 48hs, entre a quinta e sexta-feira (4), em volumes razoáveis.

No sábado (5), uma massa de ar frio deixará a temperatura mais baixa, com mínima em torno dos 10°C em Bagé. Além disso, na semana que vem, a chuva não irá parar, mas enfraquecerá com acumulado inferior aos 20mm na maior parte do Estado.

Júlio Cesar Santos Foto:Eduardo Silveira