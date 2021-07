Inaugurou nesta quarta-feira (21 de julho), Sonhare Beleza Feminina.

A Empresa segue sob a direção de Priscila Garcia, empresária que atua no segmento de alongamento de unhas (pés e mãos), utilizando a técnica de fibra de vidro, que proporciona maior durabilidade, naturalidade e resistência, conservando a esmaltação das unhas; designer de sobrancelhas através da técnica de micropigmentação de sobrancelhas, olhos e boca. O espaço também conta com os serviços de cabeleireira (alisamentos, escovas e cortes), através da profissional Yasmim Moraes.

História:



Priscila Garcia atua no segmento da beleza desde os seus dezenove anos. Iniciou sua trajetória oferecendo serviços de manicure e pedicure atendendo a domicílio, uma história marcada após o primeiro ano da sua primogênita Diully.



Conquistou suas clientes através de um trabalho diferenciado com atendimento exclusivo e idéias inovadoras no serviço prestado. Logo em seguida, já com uma experiência que a destacava, Priscila trabalhou em vários salões da cidade.

Apaixonada pela profissão, decidiu investir em um Curso de Micropigmentação, para oferecer mais uma opção em serviços às suas clientes. Contou com o apoio de muitas pessoas que acreditaram na sua força de vontade em fazer mais e buscou aperfeiçoamento.

Após a conclusão do curso, entendeu que, para evidenciar seu trabalho, precisava continuar estudando para aprimorar seu conhecimento e fazer sempre o melhor.

Determinada e com muita fé, a jovem sabia que estava prestes a realizar o seu sonho e, no ano de 2019, inaugurou Ateliê Priscila Garcia, um espaço voltado para a elevação da auto-estima.

Com todos os serviços oferecidos, Priscila comenta: “Ainda hoje chegam até mim, pessoas que não se olham no espelho, pessoas com sua auto-estima baixa, pessoas que fizeram procedimentos antigos e que o resultado não era o esperado. A emoção de ver uma cliente satisfeita com um trabalho que eu proporcionei é a união do sonho da pessoa, aliado ao meu sonho como profissional. Utilizo as técnicas, mas faço de uma forma que me traz alegria e satisfação às minhas clientes. Ler uma mensagem de “eu amei”, “estou satisfeita”, “ser marcada nas redes sociais”, não tem preço no mundo que pague”.

A mudança para o novo endereço visa oferecer um espaço mais amplo, mais confortável, atendimento com horário marcado e com o diferencial que é o auto-agendamento, seja via link fornecido ou por QR Code.

Essa é uma ferramenta que otimiza tempo e que a própria cliente fica a vontade para escolher o procedimento que desejar fazer, verificar os horários disponíveis e automaticamente se auto agendar.

Link: https://www.topagenda.com.br/? tel=55996771954

Mensagem:

Acredite nos seus sonhos que no tempo certo tudo se realiza! Quem tem o coração bom, quem tem fé em Deus, quem tem coragem de enfrentar as coisas, independente da situação e do dilema que estão vivendo, acreditem nos seus sonhos e lutem!

Agradecimento:

Priscila Garcia conta com o apoio incondicional da sua família, a sua base alicerçada no amor, carinho e compreensão diária. O “acreditar” nos sonhos e compartilhar cada momento.

Aos pais Leda e Percílio, a admiração e o respeito; ao esposo Roger, o amor e a dedicação; aos filhos Diully e Riquelme, o orgulho e o futuro; a Deus, a fé que a fortalece; aos amigos, a lealdade; às clientes, a confiança e a preferência.

Sonhare Beleza Feminina – aqui, seu sonho acontece!

Endereço: Bento Manoel, 955 – Cidade Alta

Instagram: @Priscila_Garciasonhare

Facebook: Priscila Garcia

Aline M. Kunz