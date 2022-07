Atenção! Alteração nos horários e linhas do transporte coletivo

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, após reunião com o Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN, divulga alteração em linhas de transporte coletivo público municipal, em caráter experimental por 30 dias, conforme Lei Municipal n° 6224/20, entre 6h e 23h59, entrando em vigor a partir do próximo sábado, 09.

A seguir, confira as linhas, com horários intercalados, nos dias úteis:

José de Abreu x Vila Nova / Vila Nova x Pedreiras / Boa Vista x Capão do Angico / Medianeira x Nova Brasília

Em anexo, as linhas, as rotas e seus respectivos horários:

Horários, Linhas e Rotas

Quanto às linhas do sábados, haverá execução normal de todas as linhas e horários pela manhã até 13h30, com redução para 4 linhas no sábado a tarde em todos os horários, sendo elas, além da execução normal das Linhas Noturnas C1 e C2: Vera Cruz x Dr° Romário (atendendo também o bairro Saint Pastous), Piola x Vila Nova, João XXIII x Nova Brasília, Prado x Santa Casa.

Aos domingos e feriados, Vera Cruz x Santos Dumont / Piola x Vila Nova / João XXIII x Nova Brasília serão as linhas disponíveis, permanecendo em horários intercalados e itinerários complementares nos seguintes horários de atendimento: das 6h15 às 9h, das 11h às 14h, retornando às 17h com encerramento às 20h. Confira os trajetos abaixo:

– Vera Cruz x Santos Dumont: início no Centro Social Urbano, passando pelo bairro Capão do Angico, Saint Pastous, Nossa Senhora Aparecida, Ulisses Guimarães, Favila, Dr Romário, Santos Dumont, Centro, Vera Cruz, retornando pelo bairro Boa Vista e Princesa Isabel, sentido Zona Leste;

– Piola x Vila Nova: início no Bairro Gamino, José de Abreu, Bairro Renascer, Piola, Novo Lar, Jardim Planalto, Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiarajú na rua Tia Lurdes de Oliveira e Fetzaland de Almeida, bairro Vera Cruz, Centro e Vila Nova/Santa Casa;

– João XXIII x Nova Brasília: com início no Posto de Saúde do bairro Nova Brasília, atendendo também os bairros Getúlio Vargas pela Rua Constantino da Costa Leite, bairro Airton Sena, Nilo Soares Gonçalves, Promorar, Ibirapuitã, sentido Centro/Santa Casa, retornando pelo João XXIII.

A capacidade de usuários dentro dos veículos deve respeitar o percentual definido pelo Sistema 3As de Monitoramento, de acordo com o Protocolo Específico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sob o Decreto Estadual n° 55.882/2021 e suas posteriores alterações, sendo possível a disponibilidade de uso de veículos para reforço e atendimento da demanda, além da exigência da continuidade do uso de máscaras, conforme Decreto n° 276/2022.