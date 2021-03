Prefeitura cria dispositivo digital que vai fiscalizar e monitorar o comportamento do coronavírus nos bairros da cidade

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete lançou na manhã desta sexta-feira (26), no salão azul do Centro Administrativo, o Programa de Monitoramento da Covid-19 que foi desenvolvido com objetivo de informar e monitorar os casos confirmados inicialmente nas regiões atendidas pelas Estratégias da Saúde da Família (ESF´s).

As atualizações do número de pessoas contaminadas pelo vírus são feitas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com informações diárias realizadas através do abastecimento de dados realizados por todas as 16 Estratégias da Saúde da Família do município.

O lançamento do projeto ocorreu em uma live nas redes sociais da Prefeitura com a participação do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade, da secretária de Saúde Haracelli Fontoura, do analista de dados Marco Rego, do presidente da UABA, Marcolino Airton Alende e de diversos presidentes de bairros de Alegrete.

O prefeito ressaltou a busca pela informação como ferramenta de transformação. “Vivemos tempos difíceis e não temos um manual de como lidar com a pandemia, mas sabemos que informações são essenciais. Por isso, hoje, além das informações disponibilizadas diariamente no site da Prefeitura e nas redes sociais, estamos lançando mais uma plataforma para focalizarmos onde está o vírus e colocarmos nossas equipes de fiscalização, de apoio e suporte a trabalhar nessas localidades. Queremos ainda o apoio dos presidentes dos bairros, pois eles conhecem o dia a dia e realidade de cada comunidade e podem atuar diretamente “, anunciou.

O vice-prefeito Jesse Trindade enfatiza que a iniciativa é um sistema inovador na região, pois além de somar com as várias estratégias já adotadas pelo Município no enfrentamento da Covid-19, serve para dar mais apoio aos bairros neste momento. “Esta ação agrega muito no planejamento da tomada de ações de Alegrete, tendo em vista que o mapa monitore a evolução dos casos por regiões de cada ESF e os bairros da cidade. Para o Município, o painel serve como uma ferramenta de análise de dados, podendo identificar tendências, e acompanhar a evolução da doença”, destacou.

De acordo com a responsável pelo dashboard, Marco Rego, uma das preocupações é oferecer dados que sejam compreendidos por todos os públicos. “O painel é bastante didático e simples, além de ser preciso, pois os números falarão por si. Vamos atuar com foco certo. É mais uma forma de prestar informações à população. Cabe ressaltar que os números atualmente são atualizado por região de cada ESF, que atende vários bairros. Em breve, estaremos mostrando bairro a bairro, mas agora são regiões. Queremos garantir um banco de dados para estudos e ações estratégicas no combate à pandemia”.

A secretária Haracelli Fontoura explicou que os gráficos e números contribuem com a gestão pública, a qual avaliará, diariamente, os efeitos das medidas tomadas, como as restrições de circulação de pessoas.

O presidente da UABA, Marcolino Airton Alende, elogiou o projeto da prefeitura e enfatizou que os bairros serão parceiros, porque a ferramenta será uma forma de conscientização e de fiscalização, monitorando os casos relacionados ao Coronavírus no Município de Alegrete. “Quero elogiar a prefeitura, porque é um trabalho que precisávamos. A maioria da nossa população está nos bairros”, ponderou.

Com a nova ferramenta as regiões de cada ESF, compostas por diversos bairros, serão classificadas semanalmente dentro da ideia do Distanciamento Controlado, com bandeiras preta, vermelha, amarela e azul por região. Será possível visualizar a “curva” de casos do município, facilitando a comunicação com a comunidade, auxiliando o Órgão Público Municipal no traçar das estratégias de combate ao vírus.