Atenção: para quem aguardava a segunda dose da Coronavac, a vacinação será nesta sexta-feira

Compartilhe















A notícia é muito esperada por muitos alegretenses que aguardam a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta sexta-feira, 07, irá realizar a vacinação com a segunda dose da vacina Coronavac para quem tinha a vacinação agendada para dia 26 e datas anteriores.

A vacinação ocorre na UBS Rondon, Centro Social Urbano e antigo PAM. Serão distribuídas 150 doses em cada ponto de vacinação e as 6h30 serão distribuídas as fichas para a vacinação, sendo 150 fichas em cada local. Não haverá drive thru.

Nesta tarde também chegam novas doses de vacinas da Oxford /AstraZeneca que vieram ontem para o Rio Grande do Sul. Esses imunizantes vão dar sequência à aplicação em pessoas com comorbidades.

A Secretaria de Saúde do Município estará ampliando os públicos. Aguarde mais informações!

A vacinação ocorrerá no sábado! Fique atento!