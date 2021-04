Polícia Civil prende dois homens e uma mulher por tráfico em Alegrete

Compartilhe















Três pessoas presas, drogas apreendidas e uma grande quantia em dinheiro, mais de 2 mil reais. Esse foi o resultado da operação realizada pela Polícia Civil no final da tarde desta terça-feira(27), em Alegrete.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos Policias da Operação Hórus, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda.

No final desta tarde, após investigações relativas ao tráfico ilícito de drogas, com ocorrência na Avenida Eurípedes Brasil Milano, no centro da cidade, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam: buchas de cocaína, dinheiro e celulares.

Foram presos dois homens, de 37 e 20 anos e uma mulher de 35 anos de idade.

Depois de ouvidos, os acusados foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete.