Atenção, participantes! Regata Ecológica de Alegrete tem nova data

A mudança ocorreu em razão da necessidade do desaparecimento de um adolescente de 16 anos, nas águas do Rio Ibirapuitã. Com a nova data definida, a organização solicita que as equipes participantes confirmem a disponibilidade para a atividade até o dia 19 de novembro, permitindo a reorganização dos preparativos.

A Regata Ecológica reúne participantes em uma mobilização voltada à preservação ambiental, com o objetivo de realizar a limpeza das margens do Rio Ibirapuitã, contribuindo para a conservação do curso d’água e a conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos.

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A transferência ocorreu em respeito à família do adolescente de 16 anos que desapareceu nas águas do Rio Ibirapuitã, nas proximidades do bairro Rui Ramos, e em consideração às equipes envolvidas nas buscas pelo jovem. Diante da situação, a organização optou por adiar a realização do evento.