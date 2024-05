Atendimento a pacientes com tratamentos fora de Alegrete exige uma grande logística

A euipe da Secretaria de Saúde responsável por este setor, informa as medidas que estã tomando com os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio. O trabalho, de acordo com a Secretária Nidieli Benevides é para garantir a continuidade dos atendimentos, devido as dificuldades de acesso às estradas e hospitais com a enchente no RS.

-Neste momento, estamos em contato com os hospitais para confirmar as consultas agendadas, em virtude da situação das estradas na região central e norte, onde diversas vias estão interditadas. Algumas instituições já anunciaram a suspensão temporária desses atendimentos, salienta.

Ela solicita a compreensão e a colaboração de todos os pacientes, além de salientar o pedido para que permaneçam atentos aos telefones, tendo em vista que a equipe vai informar sobre quaisquer alterações nos agendamentos. A Secretária da Saúde diz que aqueles que não receberem ligações devem comparecer às consultas, conforme agendado anteriormente.