CTG Farroupilha, mesmo atingido pela enchente, entrega doações em bairros da cidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O CTG Farroupilha, mesmo sendo também vítima da enchente, esteve empenhado em ajudar a comunidade atingida pelas cheias.

No último sábado(4), foi entregue a voluntários que estão cuidando de cerca de 200 pessoas, entre os bairros Vila Nova, Canudos e Macedo, uma carga de doações que foi arrecadada entre os colaboradores do CTG.

Como a entidade está com suas atividades suspensas devido às águas, os pontos de coleta para que os membros do CTG pudessem doar foram a Loja Mais D Casa, a Pelicar Acessórios e a Ferragem Mion.

E, neste domingo, 05 de maio, com o apoio do empresário Marcos Gomes, que cedeu a Arena Esporte e Lazer, as invernadas juvenil e adulta promoveram um futebol solidário.

A iniciativa foi muito positiva, incentivando os jovens a ajudar e arrecadando uma expressiva quantidade de donativos que foram repassados à Defesa Civil.

O CTG Farroupilha, que neste ano completa 70 anos, com o Rio Ibirapuitã continuando a baixar, deverá voltar com suas atividades normais ainda nesta semana.

Porém, em respeito às famílias atingidas pelas cheias em todo o estado, o evento previsto para este 11 de maio fica suspenso, aguardando nova data que será definida assim que as coisas normalizarem.