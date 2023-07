Atendimento no terceiro turno se mantém em três ESFs

Com o frio aumenta, consideralvelmente, pessoas com alum tipo de resfriado ou infecção respiratória e outros problemas de saúde. Como a maioria das 16 estratégias de saúde da família fecham as 17h, e para que que todos os que precisam de algum tipo de consulta não precisem convergir para a UPA surge, então, a necessidade de atendimento médico em terceiro turno, ou seja a parir das 19h.

A Secretaria da Saúde mantém há cerca de três anos o atendimento médico em terceiro turno para que pessoas das comunidades onde a ESF atende em terceiro turno possam consultar. João Francisco Filho, diretor da Atenção Básica nas Estratégias de Saúde da Família, informa que esse serviço permanece em três ESFs das 19h às 22h. No Pam Central, ESF Rondon e no Centro Social Urbano onde as pessoas das comunidades do território podem receber atendimento.

A aposentada Marina Ferreira diz ser importante a Prefeitura manter o atendimeto à noite, nem que seja em apenas três lugares porque a doença não escolhe hora para se manifestar. É sempre importante o paciente levar o cartão do SUS para acessar o serviço.