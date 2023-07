Medidas protetivas pouco protegem mulheres vítimas de violência doméstica

Mais uma ocorrência envolvendo o descumprimento de medida protetiva foi registrada em Alegrete. De acordo com relatos dos policiais militares, a guarnição foi acionada pela vítima, uma mulher de 28 anos, que informou ter sido abordada pelo seu ex-companheiro em via pública.

A vítima ressaltou a presença do ex-companheiro mesmo com uma medida protetiva vigente, que impedia qualquer aproximação por parte do suspeito. Com receio de uma possível ação agressiva, a mulher tomou a iniciativa de acionar imediatamente os policiais.

Assim que a guarnição chegou ao local indicado, constatou-se que o suspeito havia fugido antes da sua chegada. Os policiais militares, então, a encaminharam à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

Conforme informações obtidas pelo PAT, o relacionamento entre a vítima e o suspeito chegou ao fim aproximadamente há quatro meses. Nesse período, foi expedida uma medida protetiva para salvaguardar a integridade física da mulher. A ocorrência foi em via pública, na região central da cidade.