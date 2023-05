Para as dores da alma, ligue CVV, é uma ligação que pode salvar uma vida

As doenças psicológicas não escolhem etnia, idade, classe social, elas podem acometer qualquer um. A depressão é uma das mais comuns, ocorre quando há disfunção de elementos químicos no cérebro, especificamente nos neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina. O aconselhável é consultar um médico psiquiatra, que receitará, em grande parcela das vezes, psicofármacos. O trabalho com um profissional da Psicologia é essencial para o sucesso do tratamento, pois a partir das consultas o paciente processará situações de sua vida.

O comediante Whindersson Nunes abordou em entrevistas e nas redes sociais seu problema com a depressão, em algumas relata a importância do Centro de Valorização da Vida (CVV) em seu processo de melhora, pois com uma ligação poderia desabafar sem se preocupar se estaria sendo julgado. No Twitter ele disse: “Uma moça bacana com uma voz calma conversou comigo. Chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertadora”.

Salete Jaques – voluntária do CVV



Alegrete conta com um grupo de voluntários do CVV que iniciou os trabalhos no dia 1º de março de 2020, o primeiro posto de atendimento foi cedido pela prefeitura e ficava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, com a pandemia, mudou para uma sala no corpo de bombeiros, local que ocupa até hoje. O canal de acesso principal é o Disque 188, que funciona 24h por dia, todos os dias da semana, as ligações são gratuitas e podem ser feitas a qualquer horário. Também há assistência por chat ou e-mail. Hoje, o grupo alegretense conta com sete parceiros para o atendimento e dois em treinamento. Para quem tem interesse em ser voluntário, deve acessar o site https://www.cvv.org.br/ , para fazer o curso de formação de forma remota. A médica veterinária Salete Jaques, voluntária no núcleo de Alegrete, afirma que “a forma de ajuda do CVV disponibiliza o desabafo, o acolhimento, o ouvir, do falar de suas dores, dos sentimentos, das emoções, de uma forma sem julgamento, sem críticas, seria aquele amigo que é anônimo, porque o voluntário conversa e escuta, conseguem colocar seus pensamentos em ordem e enxergar uma luz no fim do túnel. O trabalho do CVV é ser um pronto-socorro emocional, naquele momento salvamos aquela pessoa”.

O Centro de Valorização da Vida está à procura de voluntários que estejam disponíveis a oferecer apoio emocional a quem precisa. Uma nova equipe irá trabalhar no recente projeto do Centro, o foco será levar a filosofia do CVV para postos de saúde e escolas, com oficinas, workshops, filmes, rodas de conversa, proporcionar às pessoas a compreensão, respeito e confiança para motivar empatia com o sofrimento do outro.