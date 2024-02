Atleta alegretense integra a seleção do Efipan

Historicamente, um dos momentos mais importantes da competição Pan-Americana, é a divulgação dos melhores do campeonato. Isso capacita e respalda o bom desempenho que os atletas tiveram junto aos seus clubes e companheiros, veja a seleção:

–Goleiro– Félix Matias (Olímpia)

-Lat/Dir– Felipe Pereira (Grêmio)

-Zagueiro– Marco Saavedra (Alianza Lima)

–Zagueiro– Deinner Corozo (Independente Del Valle)

-Lat/Esq– Isaac dos Santos (Palmeiras)

-Meio-Campo– Holger Jamil Quintero (Independente Del Valle)

-Meio- Campo– Giovanni Emir (Talleres)

-Meio-Campo– Diogo Paim Ross (Flamengo)

-Atacante– Samuel Ledesma (Defensor)

–Atacante– Valentin Bareiro (Argentino Jrs)

-Atacante– Kollenberg Gomez- (Olímpia)

Técnico: Eduardo Lagunas (Argentino Jrs)

Campeões do Efipan são ovacionados no estádio Diego Armando Maradona na Argentina

O alegretense, Diogo Paim, que defendeu as cores do Flamengo, foi lembrado pelos treinadores pelo seu bom desempenho e foi um dos mais votados na seleção do campeonato. O atleta jogou duas vezes o Efipan, em 2023 e 2024, ambas oportunidades pelo rubro-negro do “Baita Chão”

Fotos: reprodução