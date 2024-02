Kamili Oliveira é coroada Rainha Mirim em noite de festa na Rosas de Ouro

Share on Email

Antes do concurso, a Bateria Furacão Verde e Rosa desfilou pelas ruas, saindo da ladeira da Tiradentes, um ponto tradicional de ensaios do Bloco Rosas de Ouro. Sob a liderança do Mestre Sandro Paixão, a bateria recebeu aplausos entusiasmados da comunidade ao longo de todo o percurso.

Enquanto isso, na Vinte de Setembro, a festa já estava em pleno andamento. Kamili Oliveira foi coroada como a Rainha Mirim, acompanhada pelas encantadoras Laura Santiago e Cecília Peres, que receberam os títulos de primeira e segunda princesas, respectivamente. O concurso foi conduzido pelo diretor de Harmonia, Pety Carvalho, em meio a uma atmosfera de celebração e entusiasmo.

O evento contou com a participação de sete candidatas. A expectativa agora se volta para o concurso de Rainha Adulta da Rosas de Ouro, que acontecerá neste sábado(3). A quadra da escola promete estar lotada, demonstrando o apoio e a paixão da comunidade pelo samba e pela tradição da Rosas de Ouro.

Na sequência de fotos, é possível conferir momentos especiais da Corte Mirim, juntamente com membros da comunidade e autoridades locais, como o vereador Anilton Oliveira, que também fez parte da comissão julgadora. A festa contou com a presença de amigos, familiares e autoridades locais como o vereador Anilton Oliveira.

Com informações do jornalista e diretor financeiro: Paulo Berquó