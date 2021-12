Atleta morre após ser agredido em partida de futebol por jogador do time rival no RS

Um atleta de 42 anos morreu após ser agredido em uma partida de futebol por um jogador do time rival em Carlos Barbosa, na Serra. A vítima foi identificada como Geovani Biancho e o caso aconteceu no último sábado (11).

De acordo com a Polícia Civil, a partida ocorria na localidade de Torino, no interior do município, quando, por volta das 17h10, a vítima e o suspeito começaram a discutir. O bate-boca virou briga e Biancho foi atingido na região do peito por um chute.

Devido ao golpe, Biancho precisou de atendimento médico, foi socorrido por colegas de time e levado ao Hospital São Roque, mas não resistiu ao ferimento e morreu por volta da meia-noite de sábado. Conforme o hospital, a causa da morte foi uma hemorragia intratorácica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Carlos Barbosa.

O suspeito de ter cometido o crime é um jovem de 21 anos. Ele foi ouvido pela polícia e vai responder pelo crime – lesão corporal seguida de morte – em liberdade.

Biancho dava aulas em uma escolinha de futebol de Carlos Barbosa. Ele deixa a esposa e um filho de três anos.

Fonte: G1