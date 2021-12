Estão definidos os finalistas do Citadino

No último sábado, o Fortaleza carimbou o acesso a elite do futsal alegretense. Vitória maiúscula em cima do Real Tchê por 3 a 0, levou o time da Restinga para final da segundona. O Real será o adversário do Fortaleza na disputa do título da Série B.

Fortaleza carimbou acesso a elite do futsal

O sábado na Arena também foi marcado pelas semifinais da primeira divisão. No primeiro jogo o Galáticos superou o time do Garupa, vitória por 6 a 4, e presença garantida na grande final da A.

Galáticos chegou a final da Série A

No outro jogo deu AABB, vitória abebeana por 5 a 2 sobre o União Society e presença garantida na final.

AABB na final de mais um citadino

Conforme a organização no próximo sábado (18), acontecem as três finais do citadino:

Série C – 18hs – AEC x Eliseos

Série B – 19hs – Fortaleza x SE Real

Série A – 20hs – AABB x Galáticos

Fotos: Roger Severo