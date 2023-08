Atletas aguardam a imediata manutenção da Praça da Juventude

Share on Email

O complexo da Praça da Juventude, ao lado da Avenida Caverá, que esta praticamente abandonado há vários anos, apenas com uma quadra de futebol set em atividade, sedia um campeonato organizado por Sérgio Bicudo que reune equipes de vários bairros de Alegrete. Ele diz que talvez seja o primeiro campeonato realizado no local que era para estar com todas os espaços em funcionamento, visto que esporte é um dos maiores aliados da formação e cidadania das pessoas.

Sérgio Bicudo- organizador do Torneio

Famílias, crianças e torcedores das equipes, em pleno domingo de manhã, estavam no local prestigiando os jogos, numa demonstração de que qualquer atividade que seja realizada no local atrai público, observou o organizador. Todos que vivem na região e, também de outros bairros da Zona Leste, consideram importante que o complexo seja revitalizado, para que crianças, jovens e adultos possam praticar atividades esportivas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação para saber se existe algum projeto para fazer a manutenção de campo e outros espaços daquele local público da cidade e até o momento da postagem não obteve retorno.