Ponte do Capivari passou por reparos e está em condições de trafegabilidade

A ponte do Capivari que dá acesso a várias localidades do interior de Alegrete, com grande fluxo de veículos, passou por manutenção há cerca de um mês. A informação é do superintendente regional do DAER, Paulo de Tarso Meister. Ele diz que uma parte da pranchada foi trocada e as tábuas que estavam soltas foram repregadas. A capacidade de peso dessa ponte é de 24 toneladas o que equivale a um caminhão truck carregado.

Como é uma região produtora de arroz e outros grãos, a estrada tem um intenso fluxo de veículos e os caminhões acima de 24 toneladas devem passar pelo desvio, ao lado da ponte. O engenheiro disse que tanto a ponte como o desvio estão em condições de trafegabilidade. Na sua jurisdição regioanl ele responde pela mautenção de 500 km de estradas. Quanto às equipes, informa que precisam ser ampliadas, como é serviço público depende de concurso e que não existe previsão.