Aos 10 anos, Manu deu show de destreza no laço na Campereada

A destreza no braço e na condução do cavalo é algo que chama atenção.

São dezenas delas que levantam aplausos das arquibancadas. Uma com apenas 10 anos esteve neste meio atirando o laço e conquistanto prêmios na edição da 43ª edição de um dos maiores eventos tradicionalistas do Estado.

Manuelly Almeida – laçadora de 10 anos

Manuelly Almeida tem 10 anos e desde os seis atira o laço junto ao irmão Matheus e o pai Cristiano que trabalha em propriedades rurais.

Nesta Campereada, a pequena foi um destaque dentre tantos gauchinhos, assim com muitas amazonas que mostraram destreza ao atirar o laço. Ela conquistou o primeiro lugar no laço prendinha guria.

E cada vez que entrava na pista, das arquibancadas a mãe Fabiele, avó e tios e primos acompanharam a pequena laçadora.

Torcida da Manu na 43ª Campereada Interncional

-Na nossa família somos 4, Fabiele, Cristiano(pai), Matheus e a Manuelly . Sempre moramos na zona rural, atualmente estamos no Plano Alto, distrito de Uruguaiana, na Fazenda de propriedade de Leonildo Formighieri.

A Manu como todos a chamam desde cedo pegou gosto por cavalos, com 4 anos iniciou desfilar na Semana Farroupilha. E ao ver mano e pai nas lidas diárias e em rodeios ela começou a treinar em casa e nós já percebemos que tinha um grande talento, observa a mãe. Com 6 anos e hoje aos 10 anos já laça juntamente com seu pai, irmão e avô.

Com o irmão Matheus competindo na Campereada

Sempre a incentivamos a participar de atividades tradicionalistas, até porque acreditamos o que temos que deixar a sucesão de pessoas para trabalhar nas atividades rurais que ainda dominam a nossa região, observou a mãe. Mas não deixamos de falar da importância de estudar, porque mesmo se ela quiser continuar nas lidas vai ter capacitação para quem sabe ser uma futura empreendedora rural, salienta.

– Nós incentivamos e acompanhamos nossos filhos e acreditamos que os pais que vivem na área rural devem fazer o mesmo, porque hoje em dia quem sabe trabalhar nesta área está ficando escasso e temos que valorizar nossas vocações ,atesta.