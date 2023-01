Matias, o primeiro alegretense nascido neste ano, deu alta; e saiu pilchadito

O momento mais esperado desde o nascimento de Matias Teixeira Cavalheiro no dia 1º, ocorreu 20 dias depois. Vestido com roupas típicas de gaúcho, o prematuro recebeu alta de UTI neonatal com 2,300kg.

Matias foi notícia no PAT por ter sido o primeiro alegretense a nascer neste ano de 2023, e por ter sido um pouco apressado, aos 8 meses com 1.415kg e 40cm, ele precisou permanecer hospitalizado.

Contudo, na última sexta-feira(20), o pai enviou algumas fotos ao PAT destacando a imensa alegria de sair da Santa Casa de Alegrete, com o sorridente alegretense, vestido com bombacha, camisa, lenço e alpargata.

A roupa típica de gaúcho foi a forma que os pais, Raul Emiliano dos Santos Cavalheiro de 30 anos e Elisangela Dávila Teixeira de 28 anos, encontraram para honrar o tradicionalismo da família, que reside na ERS 377 – Túnel Verde – trecho entre Alegrete/Manoel Viana.

A ideia de sair com o bebê vestido com os trajes de gaúcho foi dos pais. Emiliano e Elisangela, foram lindamente surpreendidos com a chegada do novo integrante da família, na tarde do dia 1º. Eles estão juntos há um ano e Matias é o primeiro bebê do casal, mas ele já tem uma maninha de 5 anos, a Morgana.

– Foram longos dias de espera desde o dia em que ele nasceu, quando começou a “peleia” com esse guri lá na neonatal, todos os dias. A equipe da Neo foi muito atenciosa conosco, sempre nos trataram muito bem, uma atenção fora do normal- considerou.

Todo o tratamento que a gente teve desde o primeiro dia, o carinho que aqueles profissionais têm com cada bebezinho e com cada família é elogiável. A gente tem muito a agradecer a cada pessoa que passou por nossas vidas — completou a mãe.